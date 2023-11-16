TİKA desteğiyle ile Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi” başladı

Girne Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle ile düzenlenen “9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi”, 16-19 Kasım tarihlerinde Girne Üniversitesi Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Dudak ve damak yarığı, embriyonik gelişim sırasında yüz ve ağız bölgesindeki dokuların normal bir şekilde birleşmemesi sonucu ortaya çıkan doğumsal bir durum. Dudak ve damak yarıkları genellikle gebeliğin ilk aylarında, embriyonun yüz bölgesinin oluştuğu dönemde meydana geliyor. “9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi” ise her yıl düzenlediği kongrelerle bu işlevsel bozukluk hakkında bilgi paylaşımı yaparak farkındalık yaratarak diğer yandan bu işlevsel bozukluklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve tedavi süreçlerini iyileştirmek için uluslararası düzeyde bir platform sunuyor.

“Aileler Ne Yapmalı, Nereye Başvurmalı?” sorusunun yanıtlandığı bir oturumla başlayan 9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, dört gün boyunca sürecek. Etkinlik boyunca, çocuğun büyüme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, doktora ne zaman başvurulması gerektiği, kemik eklenmesi mi, çene ameliyatı mı, yoksa burun düzeltme mi gerektiği gibi birçok soruya yanıt verilecek. Ayrıca, çocuklarda diş hijyeni ve bakımı, cerrahi sonrası beslenme, işitme takibi ve konuşma takibi gibi konularda eğitimler de kongre süresince sunulacak.

Dört gün sürecek!

Dört gün sürecek olan “9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi”, alanında uzman birçok bilim insanının katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, kongrede yer alan “Aile Oturumları”na ücretsiz bir şekilde herkesin katılımına açık. Aile Oturumları, ücretsiz olarak 16 Kasım Perşembe ve 17 Kasım Cuma saat 13:30-15:30’da, 18 Kasım Cumartesi günü ise 14:00-16:00’da gerçekleşecek. “Bilimsel Oturumlar” ise 17-18 Kasım günlerinde yer düzenlenecek.

Kongre programına ulaşmak için: https://ddy2023.org/bilimsel- program.html