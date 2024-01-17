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Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü arasında; “Genel Eğitim ve Araştırma” iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; genel eğitim ve araştırma alanlarında iki kurum arasında ortak projeler geliştirilmesini ve araştırma faaliyetlerinde bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İş birliği protokolü ile Girne Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi arasında, karşılıklı olarak staj ve kısa süreli ziyaretleri içeren öğrenci değişimi programları da başlatılacak. Aynı şekilde akademisyen değişim programı ile de deneyimlerini birbirleri ile paylaşacak olan iki kurum ortak bilimsel araştırma projelerine de imza atacak.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Türkiye’nin önemli kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi ile oluşturduğumuz iş birliği ortamının, gelecek nesillerin eğitimine ve bilim dünyasına değer katacağına inanıyorum.”

Yükseköğretimde, bilgi paylaşımını ve ortak projeleri teşvik etmenin önemini vurgulayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ile imzaladığımız ‘Genel Eğitim ve Araştırma’ iş birliği protokolü, kurumlarımızın birbirine katkı sağlama ve deneyimlerini paylaşma kararlılığını yansıtıyor” ifadesini kullandı.

Protokol kapsamında, Girne Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için staj ve kısa süreli ziyaret programları başlatacaklarını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Bu programlar, öğrencilerimizin farklı akademik ortamlarda deneyim kazanmalarını sağlarken, aynı zamanda kültürel anlamda da zenginleşmelerine katkıda bulunacak” dedi. Akademisyen değişim programının da bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açacağını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Girne Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, ortak projelerde bir araya gelerek bilimsel araştırmalara imza atacaklar. Bu iş birliği, çevre bilimleri ve genel eğitim alanlarında yeni bilgilerin keşfedilmesine olanak tanıyacak” dedi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Türkiye’nin önemli kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi ile oluşturduğumuz iş birliği ortamının, gelecek nesillerin eğitimine ve bilim dünyasına değer katacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. 

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