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Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, dünyanın önemli bilim yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” kitabının iki bölümünü kaleme aldı

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Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, dünyanın önemli bilim yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” kitabının iki bölümünü kaleme aldı
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, dünyanın önemli bilim yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” kitabının iki bölümünü kaleme aldı

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, dünyanın önemli bilim yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” kitabının iki bölümünü kaleme aldı

Girne Üniversitesi, benimsediği dinamik ve yenilikçi yaklaşımı ile eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında imza attığı bilimsel yayınlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve aynı zamanda Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü doktorlarından Uzm. Dr. Güniz Yaşöz ve Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, dünyanın sayılı bilimsel yayınevlerinden Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama (Breastfeeding and Metabolic Programming)” adlı kitabının iki bölümünü kaleme aldılar.

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Anne sütü ile ilgili son bilimsel çalışmalar bu kitapta

Anne sütü, bilindiği üzere bebeklerin büyüme ve gelişimine katkı sağlayacak tüm besinlerin bir arada olduğu en önemli gıda. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Komitesi (ESPGHAN) gibi önemli kuruluşlar da ilk 6 ayda temel beslenme kaynağının anne sütü olması gerektiğinin altını çiziyor. Springer’in yayımladığı “Anne Sütü ve Metabolik Programlama” adlı kitap da anne sütünün bebeklerin gelişimindeki önemi ile ilgili son bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturuyor.

Girne Üniversitesi’nden Uzm. Dr. Güniz Yaşöz ve Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu’nun katkı verdiği kitap,  KKTC, Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve daha pek çok ülkeden doktor ve akademisyenlerin çalışmalarını bir araya getiriyor. “Anne Sütü ve Metabolik Programlama (Breastfeeding and Metabolic Programming)” kitabında; anne sütünün bağışıklık sistemine katkıları, antibakteriyel etkileri, mikrobiata içeriği, prematüre ve term bebeklerin nöromotor gelişimine katkısı ve dünyadaki anne sütü bankalarıyla ilgili güncel bilgiler yer alıyor.

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