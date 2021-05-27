Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı 

Girne Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerine yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, ortak müfredat faaliyetleri, öğrenci değişimi, müfredat dışı akademik ve bilimsel faaliyetler, ortak araştırma projeleri ve çalışmalar, akademik ve bilimsel yayınlar, araştırma ve eğitim personeli değişiminin yanı sıra akademik yayın ve bilimsel doküman değişimini kapsıyor.

Beş yıllık bir süreyi kapsayan protokolü, Girne Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve İstanbul Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak imzaladı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Böyle bir işbirliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, protokolün her iki üniversite açısından hayırlı olması temennisinde bulunarak böyle bir işbirliğine imza atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Salihoğlu, imzalanan protokolle birlikte iki üniversitenin pek çok ortak çalışmaya imza atacağını kaydetti.

Girne Üniversitesi 3 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu’na bağlı YÖK / YÖDAK onaylı toplam 72 lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programı ile İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veriyor.