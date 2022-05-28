Girne Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde Kuzey Kıbrıs’ın yaban hayatı ele alındı

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ın Yaban Hayatı” semineri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde başlatılan “Yaban Hayatımızı Fark Ediyoruz Projesi’’ kapsamında düzenledi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ın Yaban Hayatı” semineri Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi bünyesinde görev yapan biyolog ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot konuşmacı olarak katıldı.

Seminere ayrıca Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Ergür’ün yanı sıra meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Nazım Kaşot: “Doğasını tanıyan, seven ve korumasını bilen nesiller için yaban hayatı konulu eğitimleri sürdüreceğiz.”

Çevre Koruma Dairesi bünyesinde görev yapan biyolog ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot, seminerde ülkemize ait bitki ve hayvan çeşitliliğine, endemik canlılara ve bunların çevre eğitimi yaparken öğrencilere nasıl anlatılması gerektiğine değindi.

Konferans sonunda öğrencilere yılan ve albino kaplumbağa örnekleri de gösteren Doç. Dr. Nazım Kaşot, yılanların ekosistemdeki görevlerine ve önemine de dikkat çekti. Doç. Dr. Kaşot, doğasını tanıyan, seven ve korumasını bilen nesiller için yaban hayat eğitimlerine üniversiteler bünyesinde devam edeceklerini vurguladı.

Seminerin sonunda Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Doç. Dr. Nazım Kaşot’a anı plaketi takdim etti.