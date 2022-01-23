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Girne Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu

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Girne Üniversitesi’nden 2021-2022 Güz Döneminde mezun olmaya hak kazanan 80 öğrenci, mezuniyet coşkusunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle yaşadı.
Girne Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Girne Üniversite’nden 2021-2022 Güz Döneminde mezun olmaya hak kazanan 80 öğrenci için Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile görkemli bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, rektör yardımcıları, genel sekreter, başhekimler, enstitü müdürleri, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, mezunlar, veliler ve misafirler katıldı.

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler ve ailelerinin büyük bir gurur yaşadığı mezuniyet töreninin açılış konuşmalarını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yaptı.

Törende Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olan Agnes Magaya’ya diploması Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edilirken Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Nafiz Orul ise diplomasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’ndan teslim aldı. 

Duygusal anlara da sahne olan tören toplu fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Mezuniyet hayat merdiveninin önemli basamaklarından biridir.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin uluslararası düzeyde eğitim veren Girne Üniversitesinde kaynaştığını, birlikte eğitim aldıklarını ve edindikleri özgüven ve donanımla kendi mücadelelerini yapabilecek şekilde geleceğe hazırlandıklarını belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezuniyetin hayat merdivenlerinin önemli basamaklarından biri olduğunu ifade etti. 

Çağın gerektiği şekilde eğitim alan mezunları tebrik eden ve başarılar dileyen Ersin Tatar öğrencilerin arkadaşlıklarını, dostluklarını ve KKTC ile kurdukları bağı gelecekte de devam ettirmeleri temennisinde bulundu.

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Prof. Dr. İlkay Salihoğlu : “Güz döneminde 6 fakülte ve 2 yüksekokuldan toplam 80 mezun verdik.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında üniversitelerin bilgi üreten, yayan, eleştirel düşünmeyi öğreten, toplumsal ve evrensel sorunlara çözüm üreten kurumlar olduğunun altını çizdi ve günümüzde teknolojiyi ve bilgi birikimini en fazla kullanan kurumlar arasında olduklarını hatırlattı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bilimsel özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip öğretim kurumları olan üniversitelerin, tarih boyunca toplumlarda ön planda olduğu gibi bugün ülkemizde de çok önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Girne Üniversitesi’nin uluslararası tanınmışlık, bölgesel liderlik, kaliteli eğitim, toplumla bütünleşme, toplum refahını öne çıkarmak için çalışma, etik değerler ve insan haklarına saygı, bütüncül düşünme ve insan unsurunu önde tutma gibi toplumsal stratejiler ve hedeflerle hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Salihoğlu, bunun en iyi örneğini, meyvelerini bugün verdikleri mezunların oluşturduğunu kaydetti.

Bilgi üretme ve bilimsel araştırma yapmanın önemine de değinen Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin toplam akademik yayın sayısında KKTC üniversiteleri arasında dikkat çeken bir konumda olduğunu söyleyerek öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ise ilk sıralarda oluklarını ifade etti.

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Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, güz döneminde 6 fakülte ve 2 yüksekokuldan toplam 80 mezun verdiklerini dile getirerek bunda büyük emekleri olan öğretim elemanlarına da teşekkürlerini sundu.

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