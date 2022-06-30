Girne Üniversitesi’nde mezuniyet şöleni!

Girne Üniversitesi’nde düzenlenen törenle mezun olmaya hak kazanan 250 öğrenci diplomalarını aldı. Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı ve Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Milletvekili Fikri Toros, Girne Milletvekili Hasan Küçük, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun katılımı ile düzenlenen törene; mütevelli heyeti üyeleri, rektör yardımcıları, genel sekreter, başhekimler, enstitü müdürleri, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri, mezunlar, veliler ve çok sayıda misafir katıldı.

Törenin açılış konuşmaları Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı tarafından yapıldı.

Daha sonra söz alan Mimarlık Fakültesi’nden Abdullah Yıldız tüm mezunlar adına, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Ebrima Sillah uluslararası öğrenciler adına ve Hukuk Fakültesi’nden Mehmet Haydaroğlu da Türk dilini kullanan öğrenciler adına katılımcılara seslendi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunlarına diplomalarının takdim edildiği törende, KKTC’de bir ilk olan 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine de belgeleri verildi.

Fakülte ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere diploma ve madalyalarının da verildiği tören, mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi, bilimsel yayınlara verdiği önemi bir yıl içerisinde yaptığı 110 bilimsel yayınla gösterdi.”

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ülkemizde geçen hafta yaşanan ve çok büyük bir alanı etkileyen orman yangının içimizi yaktığını ifade ederek tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 Bahar döneminde toplam 33 programdan mezun verdiğini ve Tıp, Diş, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Programcılığı ve Çevre Koruma bölümlerinin de bu anlamda bir ilki yaşadığını vurguladı.

Prof. Dr. Salihoğlu, üniversite eğitiminin esasının bilimsel araştırmalara dayalı bilgi birikimine bağlı olduğunu ve bunların doğru ve gerektiği şekilde aktarılmasının da üniversitelerin temel görevi olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin de geçmiş yılarda olduğu gibi bilimsel araştırmalara büyük önem vererek bu yıl saygın ve hakemli dergilerde 110’un üzerinde yayın yaptığını vurguladı.

Bilimsel araştırmaların öğretim görevlilerinin kendisini geliştirmesi için de çok önemli olduğunu ve Girne Üniversitesi akademik kadrosu üyelerinin sürekli yükselerek bunu ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, kendilerine üniversiteyi geliştirmek için kayıtsız şartsız destek veren Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Oluşumu’na müteşekkir olduklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda öğretim üyelerini ve aileleri de kutlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Sevgili mezunlar hepinizi ayrı ayrı kutlarım. Yaşam kapısını aralamanızın zamanı gelmiştir. Şunu biliniz ki yaşam kısadır. Tadını çıkarın ve başarıya ulaşarak mutlu olun. Engeller gözünüzü korkutmasın. Başarısızlık başarının değerini arttırır. Çok çalışın istekli olun. Ulusal rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağınıza eminim.”

Prof. Dr. Turgay Avcı: “Mezunlarımızı KKTC’nin birer elçisi olarak görmeyi arzu ediyoruz.”

Törende konuşan, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise yarın heyecanla yeni bir ufka uzanacak olan mezunları ve ailelerini selamladı.

Akademik hayatında 30’uncu yılını tamamladığını ve bu tür törenlerin getirdiği hazzın benzersiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turgay Avcı, “Bir akademisyenin en büyük ödülü, yetiştirdiği öğrencilerden duyacağı güzel sözlerdir” ifadesini kullandı.

Kimi meslek sahiplerinin diğerlerine göre daha fazla sorumluluk üstlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Turgay Avcı, diplomanın da yeterli olmadığını ve rekabet ortamına girecek mezunların öğrenmeyi sürdürmeleri gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Avcı, COVİD sürecinin getirdiği ekonomik koşullarla çocuklarını okutma fedakarlığını yapan velileri de ayrıca tebrik etti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Kıbrıs’ın bir yüksek öğrenim adası olduğunu vurguladı ve gelecekte mezunları KKTC’nin birer elçisi olarak görmeyi arzu ettiklerini belirterek sözlerini tamamladı.