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Girne Üniversitesi’nde yeni dönem dersleri 20 Şubat’ta başlayacak

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Girne Üniversitesi’nde yeni dönem dersleri 20 Şubat’ta başlayacak
Girne Üniversitesi’nde yeni dönem dersleri 20 Şubat’ta başlayacak

Girne Üniversitesi, 2022-2023 bahar dönemi derslerinin başlangıç tarihi, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı 1 hafta ertelenerek 20 Şubat’a alındı. Kararla, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarının aksamaması amaçlanıyor.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının aksamaması için yeni dönem derslerimizin başlama tarihini 20 Şubat’a aldık.”

2022-2023 bahar dönemi derslerinin başlangıç tarihi 20 Şubat’a aldıklarını açıklayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının aksamaması için 2022-2023 bahar dönemi derslerinin başlangıç tarihini bir hafta erteleyerek 20 Şubat’a alma kararı aldık” dedi.

Prof. Dr. Salihoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet,  yaralılara acil şifalar diledi. 

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