Girne Üniversitesi’nin Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

Girne Üniversitesi’nin 2022-2023 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava, 2021-2022 eğitim öğretim yılında KKTC’deki liselerden mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlamış Türkiye uyruklu öğrenciler katılabilecek. Ayrıca, kolej mezunu olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

Başvuru için son gün 20 Mayıs Cuma!

Toplam 480 burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adaylar, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu. tr/ adresinden 20 Mayıs 2022 saat 24.00‘e kadar online olarak yapabilecek. Elden başvuru için formların, 20 Mayıs Cuma günü saat 16.00’ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Ulaşım, ücretsiz otobüs servisleri ile sağlanacak

22 Mayıs 2022 Cumartesi düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Yüzde 75’e varan burs imkanları

Adaylar, kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla sınava başvuru yapabilecek. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin de bulunduğu toplam 15 fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 yüksekokul ile eğitim veren Girne Üniversitesi, öğrencilerine yüzde 75’e varan burs imkanları sunuyor.