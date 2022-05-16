  • BIST 2.417,87
  • Altın 904.084
  • Dolar 15.5843
  • Euro 16.2485
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Girne Üniversitesi’nin Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

» »
Girne Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Başvuru için son gün 20 Mayıs Cuma!
Girne Üniversitesi’nin Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

Girne Üniversitesi’nin 2022-2023 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava, 2021-2022 eğitim öğretim yılında KKTC’deki liselerden mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlamış Türkiye uyruklu öğrenciler katılabilecek. Ayrıca, kolej mezunu olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

 

Başvuru için son gün 20 Mayıs Cuma!

Toplam 480  burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adaylar, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden 20 Mayıs 2022 saat 24.00‘e kadar online olarak yapabilecek. Elden başvuru için formların, 20 Mayıs Cuma günü saat 16.00’ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

 

Ulaşım, ücretsiz otobüs servisleri ile sağlanacak

22 Mayıs 2022 Cumartesi düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

 

Yüzde 75’e varan burs imkanları

Adaylar, kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla sınava başvuru yapabilecek. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin de bulunduğu toplam 15 fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 yüksekokul ile eğitim veren Girne Üniversitesi,  öğrencilerine  yüzde 75’e varan burs imkanları sunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Üniversitesi Mezuniyet Törenine Katıldı21 Ocak 2022 Cuma 15:54
  • Girne Üniversitesi İle Ankara Üniversitesi İşbirliği Protokolüne İmza Attı13 Ocak 2022 Perşembe 19:38
  • “Vaka Üstüne Vaka” Filminin Galası Salı Akşamı Girne Üniversitesi’nde Yapılacak09 Aralık 2021 Perşembe 16:14
  • Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde düzenlenen törenle giydi...25 Kasım 2021 Perşembe 13:04
  • Girne Üniversitesi’nin Yeni Öğrencileri, Girne’yi Keşfetti16 Kasım 2021 Salı 17:24
  • Prof. Dr. Selman Ünverdi “Atatürk sadece mücadeleci bir insan değil kendisini sürekli geliştiren bir şahsiyetti.”10 Kasım 2021 Çarşamba 17:31
  • Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı30 Ekim 2021 Cumartesi 20:44
  • Girne Üniversitesi Ve Ankara Üniversitesi Arasında Tıp Eğitiminde İşbirliği Protokolü İmzalandı30 Ekim 2021 Cumartesi 13:57
  • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Geleceğin Sağlıkçıları için Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi08 Ekim 2021 Cuma 14:27
  • Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini büyük bir heyecanla giydi06 Ekim 2021 Çarşamba 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti