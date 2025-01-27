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Girne ve Ercan’da Kanunsuz Patlayıcı Madde Yakalandı

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Girne Turizm Limanı’nda bir yolcunun izinsiz av tüfeği fişeği ithal ettiği tespit edilirken, Ercan Havalimanı’nda ise bir kişinin bagajında 50 adet tabanca mermisi bulundu. Her iki şahıs da tutuklandı.
Girne ve Ercan’da Kanunsuz Patlayıcı Madde Yakalandı

26 Ocak 2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 70 yaşındaki İ.A.’nın, yetkili makamlardan izinsiz olarak ülkeye 12 adet av tüfeği fişeği ithal ettiği tespit edildi. Söz konusu fişekler emare olarak alınırken, İ.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aynı gün saat 11.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 53 yaşındaki Z.A.’nın bagajında yapılan kontrolde, kanunsuz olarak tasarruf ettiği toplam 50 adet tabanca mermisi bulundu. Mermiler emare olarak alınırken, Z.A. tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

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