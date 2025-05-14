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Girne ve Gazimağusa’da Üç Ayrı Trafik Kazası: Biri Yaşlı, Biri Genç Yaya Yaralandı

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Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki yaya yaralandı. Bir sürücü sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı. Polis, kazalarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Girne ve Gazimağusa’da Üç Ayrı Trafik Kazası: Biri Yaşlı, Biri Genç Yaya Yaralandı

  1. 13.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 15:00 SIRALARINDA, GİRNE’DE UĞUR MUMCU CADDESİ ÜZERİNDE, MEHMET YAVAŞ (E-32) YÖNETİMİNDEKİ KJ 711 PLAKALI MOTOSİKLET İLE BATI İSTİKAMETİNE DOĞRU SEYRETTİĞİ SIRADA, DİKKATSİZLİĞİ SONUCU YOLU KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN YAYA HÜSEYİN ERÇAĞIL (E-72)’A ÇARPTI.

KAZA SONUCU YARALANAN YAYA HÜSEYİN ERÇAĞIL, KALDIRILDIĞI GİRNE DR. AKÇİÇEK HASTANESİ’NDE SAĞ KOLUNDA KIRIK TEŞHİSİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI VE ORTOPEDİ SERVİSİNDE MÜŞAHEDEYE ALINDI.

  1. 14.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 00:30 SIRALARINDA, GAZİMAĞUSA’DA 15 AĞUSTOS BULVARI ÜZERİNDE, MEHMET SARİLER (E-19) YÖNETİMİNDEKİ EK 325 PLAKALI ARAÇLA GÜNEY İSTİKAMETİNE SEYRETTİĞİ SIRADA, DİKKATSİZLİĞİ SONUCU DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK, PARK HALİNDEKİ RE 459 PLAKALI ARACA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÖZ KONUSU ARAÇ, YANINDA PARK HALİNDE BULUNAN VD 489 VE UN 409 PLAKALI ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ.

KAZADA YARALANAN OLMADI. SÜRÜCÜ MEHMET SARİLER, SİGORTASIZ ARAÇ KULLANIP KAZAYA SEBEP OLMAKTAN TUTUKLANDI.

  1. 14.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 01:00 SIRALARINDA, GİRNE’DE ÜNİVERSİTE YOLU CADDESİ ÜZERİNDE, MEHMET ŞANVERDİ (E-23) YÖNETİMİNDEKİ LH 323 PLAKALI ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN, YOLU KARŞIDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN VE 105 MİLİGRAM ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN AYA ZAITOUNI (K-18)’YE ÇARPTI.

YARALANAN YAYA, LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI.

ÜÇ KAZA İLE İLGİLİ POLİS SORUŞTURMASI DEVAM ETMEKTEDİR

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