Girne ve Gönyeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Polis ekipleri tarafından Girne ve Gönyeli’de düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 6 kişi tutuklandı.

Girne ve Gönyeli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne’de, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Paket Operasyonu” kapsamında, İ.E.L. (24), K.Ş. (24) ve Ö.G. (24) isimli şahısların tasarrufunda 56 paket halinde toplam 180 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve paketleme malzemeleri de tespit edilerek emare olarak alındı. Şüpheliler tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün saat 20.00 sıralarında, Gönyeli’de devriye görevi yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen E.I.G. (28), P.M.M. (31) ve K.Y. (29) isimli şahısları durdurdu. Yapılan üst aramalarında ve araçlarında, ekmeklerin içine gizlenmiş toplam 15 gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.