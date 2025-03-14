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GİRNE VE HASPOLAT’TA UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU

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Girne ve Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Üç kişi tutuklanırken, polis soruşturması devam ediyor.
GİRNE VE HASPOLAT’TA UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU

Girne’de 13 Mart 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 58 yaşındaki F.H.B.’nin konakladığı otel odası ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram hintkeneviri, 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve toplam 50 adet canlı mermi bulundu. Şüpheli tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 19.20’de, Girne’de A.A. (28) isimli şahsın üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen 1 adet hassas terazi, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğu düşünülen ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 100 Euro, 510 Sterlin, 100 Dolar ve 3.600 TL nakit para ele geçirildi. A.A. tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Haspolat’ta ise saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 20 yaşındaki K.L.’nin ikametgahında yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gram öğütülmüş hintkeneviri bulunan bir öğütücü, toplam 19 adet sarma sigara ve 6 paket halinde toplam 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğu düşünülen madde bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, polis soruşturması devam ediyor

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