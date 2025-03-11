Girne ve Lefke’de Uyuşturucu Operasyonları: İki Zanlı Tutuklandı

Girne’de insan kaçakçılığı soruşturması sırasında 1 gram kokain ele geçirildi, Lefke’de ise hintkeneviri meselesiyle ilgili aranan bir zanlı yakalandı.

Girne’de İnsan Kaçakçılığı Soruşturmasında Kokain Bulundu

10 Mart 2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gayretköy’de Girne Polis Müdürlüğü tarafından “İnsan Kaçakçılığı” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan M.Ö. (E-46)’nün ikametgahında arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefke’de Hintkeneviri Soruşturmasında Aranan Zanlı Yakalandı

8 Mart 2025 tarihinde Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.U.K. (E-21)’nin tasarrufunda yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan A.İ. (E-20), 10 Mart 2025 tarihinde Lefke’de yakalanarak tutuklandı. Soruşturma sürüyor.