Girne ve Lefkoşa’da Trafik Kazaları: İki Yaralı, İki Tutuklama

Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
09.07.2025 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Burak GÜRBÜZ (E-27) 293 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RN 834 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Burak GÜRBÜZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
10.07.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Nurselin Sena AĞDELEN (K-20) yönetimindeki GR 362 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Seval KÖKSAL (K-26)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Seval KÖKSAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Nurselin Sena AĞDELEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
09.07.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi 15’inci Sokak üzerinde, Mehmet ÖZGÜVEN (E-25) yönetimindeki MF 588 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada 10’uncu sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsiz şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Muhannet NALBANT (E-19) yönetimindeki MH 316 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhannet NALBANT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol kalçasında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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