Girne’de Apartmanda Yangın!

20 Mart 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Girne’de Kardelen Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çalışanlar tarafından kullanılan odada, faal durumdaki fanlı ısıtıcı sobanın aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bir adet yatak ve şiltesi, alüminyum kapı ve pencere, klima iç ünitesi, fanlı ısıtıcı soba ve çeşitli giyim eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Apartmanın duvarları ise is içinde kaldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen apartman görevlisi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi ve taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor