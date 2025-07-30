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Girne'de araç, Yeşilırmak'ta tekne yandı!

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Girne’de seyir halinde olan araç alev alırken, Yeşilırmak'ta ise gezi teknesi yandı.
Girne'de araç, Yeşilırmak'ta tekne yandı!

Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

29.07.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Serkan BİLGEÇ’in kullanımındaki FZ 272 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen sol ön farının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın sol ön farı, elektrik aksamları ve sol tekerleğinin iç plastik koruyucusu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Gezi teknesi yandı... 

 29.07.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yeşilırmak Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir gezi teknesinin tamiri yapıldıktan sonra, deneme amaçlı olarak balıkçı barınağından yaklaşık 100 metre deniz içerisine doğru konu tekne ile seyahat edildiği sırada, muhtemelen teknenin motor kısmında oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Tekne içerisinde bulunan dört şahıs tarafından, yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilmiş ancak yangının sönmemesi üzerine, konu şahıslar tekneden atlayıp yüzerek karaya çıkmışlardır. Yangın sonucu yaralanan olmazken, bahse konu tekne ise sürüklenerek balıkçı barınağının set duvarına yaklaşmış ve tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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