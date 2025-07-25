Girne’de aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.
Jacqueline Hugo (K-78) yönetimindeki KN 403 plakalı salon araç ile batıya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun güneyinden kuzeyine doğru koşarak geçmeye çalışan Bedirhan Roni Ateş’e (E-14) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Bedirhan Roni Ateş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.