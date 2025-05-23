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Girne'de feci olay! Asansör düştü, 25 yaşındaki genç ağır yaralı

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Girne ve Karaağaç'ta meydana gelen iş kazalarında 2 kişi yaralandı. Bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Girne'de feci olay! Asansör düştü, 25 yaşındaki genç ağır yaralı

İş kazalarıyla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

-22.05.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Karaağaç’ta İngiliz Mahallesi’nde, Ahmet YURTSEVEN (E-36) çalışmakta olduğu inşaatta merdivenden indiği sırada, sol ayağının burkulup elinde tuttuğu klima ayağı demirinin sol ayağına düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

- 21.05.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede, malzeme taşımakta kullanılan asansör içerisinde, garson olarak çalışan Uğur KILIÇSALLAYAN (E-25) asansörden çıkmak için adım attığı sırada, asansörün düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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