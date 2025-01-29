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Girne’de Motosikletli Kapkaç! 55 Yaşındaki Kadının Çantası Çalındı

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Girne’de motosikletli bir kişi, 55 yaşındaki kadının çantasını zorla alarak içindeki 13.000 TL, ziynet eşyaları ve tablet bilgisayarla kaçtı. Polis kısa sürede zanlıyı tespit ederek tutukladı
Girne’de Motosikletli Kapkaç! 55 Yaşındaki Kadının Çantası Çalındı

Girne’de 28 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen kapkaç olayında, 55 yaşındaki L.J.M. isimli kadın, Kardelen Sokak’ta yürürken motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı.

Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs, motosikletiyle L.J.M.’nin arkasından yaklaşarak kolundaki çantayı zorla aldı. Çantanın içinde bir tablet bilgisayar, para cüzdanı, ziynet eşyaları ve toplam 13.000 TL nakit para bulunuyordu. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.

Polisin hızlı takibi sonucu, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 21 yaşındaki A.H. yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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