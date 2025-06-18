Girne’de Otel Lobisinde Ani Ölüm

62 yaşındaki Mustafa Caner, konakladığı otelin lobisinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Caner’in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde 18 Haziran 2025 tarihinde sabaha karşı saat 00.15 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi. Otelde misafir olarak konaklayan 62 yaşındaki Mustafa Caner, otelin lobisinde aniden fenalaştı.

Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Caner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Caner’in bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.