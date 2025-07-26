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Girne’de Restoranda Kavga: Bir Kişi Tutuklandı, Polis Darp Edildi

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Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda gece yarısı yaşanan kavga, hem restoran çalışanını hem de görevli polisi hedef aldı. Olay, saat 00:00 sıralarında meydana geldi.
Girne’de Restoranda Kavga: Bir Kişi Tutuklandı, Polis Darp Edildi

İddiaya göre, müşteri olarak restoranda bulunan ve 170 miligram alkollü içki etkisinde olduğu tespit edilen A.C. (E-39) ile N.S. (K-35), henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili, restoranda çalışan M.A. (E-49)'ya saldırdı. A.C. ve N.S., M.A.’nın başına ve yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti.

Olay yerine gelen görevli polis memuru, A.C.’yi karakola celbetmek istediği sırada, A.C. polise de fiziksel saldırıda bulundu. Görevli memuru darp eden ve görevinden men eden A.C., ayrıca küfürler savurdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında N.S. hakkında yasal işlem başlatılırken, A.C. tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

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