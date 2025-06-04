Girne'de Restoranın Çatısında Yangın Paniği!

03 Haziran 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın çatı katında yangın meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çağrılan İtfaiye Ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında, çatı katında bulunan 2 adet sanayi tipi davlumbaz motoru, mutfakta yer alan fritöz, meze buzluğu, 3 adet fan vantilatörü, güvenlik kamerası ve kablolar, sanayi tipi davlumbaz, havalandırma boruları ile birlikte elektrik aksamları yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca çıkan ısı ve duman nedeniyle mutfak duvarlarında islenme meydana geldi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor