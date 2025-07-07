Girne’de Sahte Dolar Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Girne’de sahte dolar ile alışveriş yaparak para ve mal temin eden 44 yaşındaki A.Ç., kaldığı otelde yapılan aramada çok sayıda sahte banknotla yakalandı.

Girne’de sahte para kullanarak alışveriş yaptığı tespit edilen 44 yaşındaki A.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının kaldığı otel odasında yapılan aramada ise çok sayıda sahte ABD doları ele geçirildi.

Olay, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Girne’de faaliyet gösteren bir işletmeye müşteri olarak giden A.Ç., satın aldığı ürünlerin bedelini ödemek amacıyla tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğu değerlendirilen PB91652719 ve KH62017538C seri numaralı iki adet 100 ABD doları vererek, karşılığında 3.200 TL para üstü aldı.

İşletme yetkililerinin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucunda zanlı A.Ç.’yi tespit etti. Girne’de kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada, zanlının tasarrufunda sahte olduğuna inanılan farklı seri numaralarına sahip 9 adet 100’lük ABD doları daha bulundu.

Ele geçirilen toplam 11 adet sahte banknot emare olarak alınırken, A.Ç. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor