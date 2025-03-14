GİRNE’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de 37 yaşındaki A.T.’nin, Almanya’da yaşayan bir kişiyi ev kiralama vaadiyle dolandırarak 39.100 TL temin ettiği tespit edildi. Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne’de 37 yaşındaki A.T.’nin, Almanya’da yaşayan bir kişiyi ev kiralama vaadiyle dolandırarak 39.100 TL temin ettiği tespit edildi. Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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