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Girne’de Sarhoşluk ve Çevre Rahatsızlığı

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Girne’de alkollü iki kişi, kamuya açık alanda çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle suçüstü yakalanarak tutuklandı
Girne’de Sarhoşluk ve Çevre Rahatsızlığı

01 Ocak 2025 tarihinde, Girne’de kamuya açık bir alanda D.R. (29) ve M.S. (33) adlı iki kişi, alkollü içki etkisi altında makul bir sebep olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü yakalandı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda her iki şahsı da tutukladı. Halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden bu davranışların ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, kamuya açık alanlarda düzeni bozucu hareketlerde bulunanlara karşı yasal işlemlerin tavizsiz sürdürüleceğini belirtti.

 

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