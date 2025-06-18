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Girne’de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişinin Köprücük Kemiği Kırıldı

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Annesiyle görüşmemeleri konusunda çıkan tartışmada B.A.K. ciddi şekilde darp edildi, köprücük kemiği kırıldı. Bir zanlı tutuklandı, diğeri aranıyor.
Girne’de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişinin Köprücük Kemiği Kırıldı

18 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Girne’de bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, anneleriyle görüşmemeleri konusunda uyarıldıklarını ileri süren T.T. (E-23) ve U.T. (E-35) ile B.A.K. (E-20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.T. ve U.T., B.A.K.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle onu ciddi şekilde darp etti. Darp sonucu B.A.K.’nin köprücük kemiği kırıldı.

Olayın ardından T.T. polis tarafından tutuklanırken, U.T.’nin ise halen arandığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

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