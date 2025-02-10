GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne’de, 9 Şubat 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.B. (30) isimli şahsın üzerinde ve ikametgahında arama yapıldı. Aramada, toplam 46 gram hintkeneviri, 18 gram tütünle karışık hintkeneviri, uyuşturucu madde içerdiği düşünülen 5 adet sarma sigara ve yaklaşık 1 gram hintkeneviri içeren bir öğütücü ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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