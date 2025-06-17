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Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Narkotik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği operasyonda MDMA türü 5 hap, yaklaşık 5 gram hintkeneviri ve uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi. 25 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

16 Haziran 2025 tarihinde Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 25 yaşındaki F.M.U. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada yasa dışı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi

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