Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Tutuklandı

Bir evde yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram hintkeneviri ve öğütücü ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Ş.B. (32), M.B. (26) ve E.D. (19)’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor