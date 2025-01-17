Girne’de ve İskele’de iş kazası: İşçiler yaralandı

Girne’de 16 Ocak 2025 saat 13:30 sıralarında bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Murat Doğan, spiral makinesiyle çalışırken makinenin elinden kayarak sol omzuna çarpması sonucu yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi edilen Doğan, taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İskele’de İnşaat Kazası: İşçi 2 Metreden Düştü
İskele’de bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Muhammad Tahir, sabah saatlerinde inşaat iskelesine çıktığı sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin burun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tahir’in durumuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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