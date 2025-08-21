  • BIST 11240.23
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Girne’de yangın: Şenkul’dan acil yardım çağrısı!

Girne’de Onar Village bölgesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale ediliyor…
Girne'de yangın: Şenkul'dan acil yardım çağrısı!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden acil yardım gerektiğini belirterek, su tankeri ve iş makinesine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Poyraz: Tüm ekipler yangına müdahale ediyor

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Girne’de Onar Village yakınında çıkan yangının yol kenarında başladığını ve Güven Park’a doğru ilerlediğini söyledi.

Tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyleyen Poyraz, askeri helikopterin de yangın yerine vardığını ve müdahaleye başladığını aktardı.

