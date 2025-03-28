“Gizli Tanıklardan Birinin Yüzden Fazla Sabıkası Var”

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gizli tanıklardan birinin yüzden fazla sabıkası olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmayla ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmayla alakalı bir iddiayı Nevşin Mengü aktardı.

Mengü, İmamoğlu’nun avukatının mahkemede gizli tanık olan kişilerden birinin 100’den fazla sabıkasının olduğunu kayıtlara geçirdiğini duyurdu.

Konuya yönelik yaptığı paylaşımda Menü “İmamoğlu’nun mahkemedeki ifadesinde, Avukat Mehmet Pehlivan, soruşturmanın gizli tanık beyanları üzerine inşa edildiğini hatırlatırken, gizli tanık olan kişilerden birinin 100’den fazla sabıkasının olduğunu da kayda geçirmiş,

Hakkında tecavüz dahil onlarca suç kaydı bulunan kişiler muteber tanık sayılmış

Maalesef buna benzer gizli tanıkları Ergenekon dosyalarında da görmüştük.” ifadelerini kullandı.