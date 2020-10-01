GKK Seferberlik Deneme Tatbikatlarının Pandemi Tedbirlerine Göre Yeniden Düzenlendiğini Duyurdu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Ekim ayında icra edilmesi planlanan seferberlik deneme tatbikatlarının, pandemi sürecindeki tedbirler dikkate alınarak yeniden düzenlendiği duyuruldu.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1-30 Ekim tarihleri arasında icra edilmesi planlanan ve bu kapsamda silah altı davetiyesi tebliğ edilen/gönderilen seferi personelin seferberlik deneme tatbikatlarının 5 Ekim - 13 Kasım tarihlerinde (her iki tarih dahil) 08:00-16:30 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) ihtiyatlık yoklaması şeklinde icra edilecek.

Personelin beraberinde bulunması gerekli belgeler, KKTC kimlik kartı, Silahaltı Davetiyesi ve Sefer Görev Emri.

İhtiyatlık yoklamasına gelenlerin COVID-19 pandemi tedbirlerine uygun maske ve mesafeye dikkat ederek hareket etmesi, ayrıca kendilerine bildirilecek randevu günlerine ve saatlerine uymasının önem arz ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Bu duyuru seferberlik tüzüğünün 23’üncü maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca seferberlik yükümlülerine tebliğ mahiyetindedir.” denildi.