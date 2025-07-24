Gönyeli-Alayköy Belediyesi de Güney Kıbrıs’a desteğe hazır!

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Eskişehir’de çıkan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçilerinin acı haberiyle kahrolduk. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta birçok köyü etkisi altına alan orman yangınlarını da büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Evlerini terk etmek zorunda kalan Kıbrıslı Rum vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, Güney Kıbrıs makamlarından ülkemize talep gelmesi halinde, doğal afet konusunda eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazır olduğumuzu bildiririz.”
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