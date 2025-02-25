  • BIST 9582.49
  • Altın 3436.703
  • Dolar 36.462
  • Euro 38.1986
  • Lefkoşa 1 °C
  • Mağusa 3 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 1 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında bugün trafik kontrollü sağlanacak

» »
Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında bugün 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma yapılacak, trafik kontrollü sağlanacak.
Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında bugün trafik kontrollü sağlanacak

Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arası ana yol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi yapımı kapsamında bugün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacak. Bu yüzden söz konusu güzergâhta trafik kontrollü sağlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Suçunu kabul etti: 8 gün daha tutuklu kalacak24 Şubat 2025 Pazartesi 15:12
  • Silahlı saldırıda mahkemeden yeni detaylar24 Şubat 2025 Pazartesi 14:59
  • Türkiye'de anlaştılar, marketleri soydular: 3 valiz dolusu içki...24 Şubat 2025 Pazartesi 14:53
  • Gönyeli’de Çöp Bidonlarında Yangın Çıktı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:59
  • Lefkoşa ve Demirhan’da Market Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:48
  • KKTC’de İkamet İzinsiz 2 Kişi Yakalandı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:37
  • KKTC’de Bir Günde Üç Trafik Kazası: Alkollü Sürücüler ve Yaralılar24 Şubat 2025 Pazartesi 13:26
  • Gönyeli’de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:14
  • Lefkoşa’da bir kilo hintkeneviri ele geçirildi!24 Şubat 2025 Pazartesi 12:34
  • Asgari ücret davası 3 Mart Pazartesi gününe ertelendi24 Şubat 2025 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti