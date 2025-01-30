  • BIST 10118.76
  • Altın 3193.336
  • Dolar 35.7794
  • Euro 37.3234
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de yangın

» »
Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de yangın
Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de yangın

Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de dün meydana gelen üç ayrı yangında maddi hasar oluştu.

Plastik kovada bırakılan tamamen sönmemiş kömürler yangın çıkardı

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Fesleğen Sokak’ta dün saat 13.00 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın giriş kısmında, odun sobasından çıkarılıp plastik kova içerisine konularak kapı önünde bırakılan tamamen sönmemiş kömürlerin, plastik kovayı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, evin ahşap giriş kapısı yanarak zarar gördü.

Klima kısa devre yaptı, alev aldı

Gazimağusa’da Zafer Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın yatak odasında, muhtemelen klimanın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu,  yatak odası içerisine bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları da islendi.

Sönmemiş sigara izmariti yangına neden oldu

Girne’de Şehit Necati Gürkaya Sokak’ta faaliyet gösteren bir işletme içerisinde ise saat 19.30 sıralarında muhtemelen tamamen sönmemiş sigara izmaritinin plastik çöp kutusuna atılıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, muhtelif mobilyalar, dizüstü bilgisayar ve yazıcı cihazı yanarak zarar gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alp: Eksik kalan 6.79’luk rakamı 7.5’a tamamladık30 Ocak 2025 Perşembe 11:03
  • Tahir Serhat: KKTC vatandaşlarına doğrudan maaş desteği için çalışma yapıyoruz30 Ocak 2025 Perşembe 10:46
  • Rahvancıoğlu: Asgari Ücret 2011 yılından beridir eriyor30 Ocak 2025 Perşembe 10:34
  • Serdaroğlu: Asgari ücreti dövize çevirip bizlere satamazsınız30 Ocak 2025 Perşembe 10:29
  • İmamoğlu, CHP’nin ön seçim kararını destekledi: Demokratik devrim! Tek yol erken seçim!30 Ocak 2025 Perşembe 10:12
  • Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası, KKTC’nin egemenliğini simgeleyecek30 Ocak 2025 Perşembe 10:10
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor30 Ocak 2025 Perşembe 10:09
  • Döviz güne nasıl başladı?30 Ocak 2025 Perşembe 10:08
  • Kutlay Erk Tatar aday olursa 2. turun olmayacağını öne sürdü!29 Ocak 2025 Çarşamba 16:45
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için yarın toplanıyor29 Ocak 2025 Çarşamba 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti