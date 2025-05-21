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Gönyeli ve Girne’de Gece Saatlerinde İki Ayrı Trafik Kazası: Bir Kişi Yoğun Bakımda

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Gönyeli’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Girne’de alkollü sürücünün karıştığı kazada ise maddi hasar oluştu.
Gönyeli ve Girne’de Gece Saatlerinde İki Ayrı Trafik Kazası: Bir Kişi Yoğun Bakımda

19 Mayıs 2025 gecesi Gönyeli ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır olmak üzere toplam bir kişi yaralandı.

Gönyeli’de Motosikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı
Saat 23.00 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde, Ümitcan Arslan (E-24) yönetimindeki JY 116 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelmekte olan Mehmet Züheyir Akyol’un (E-27) kullandığı MH 554 plakalı motosiklete çarpan araç sürücüsü kazaya neden oldu.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akyol, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Aracın sürücüsü Ümitcan Arslan tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de Alkollü Sürücü Demir Korkuluklara Çarptı
Aynı gün saat 02.00 sıralarında, Girne Fuzuli Sokak’ta meydana gelen ikinci kazada, Özgür Akgün (E-26), 106 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZYK 609 plakalı araçla güney istikametine seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bir işyerine ait demir korkuluklara çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturma sürüyor

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