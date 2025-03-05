GÖNYELİ VE İSKELE'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Şubat 2024’te Gönyeli’de, C.N.D. (K-20) adlı şahsın, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği bir kişiye, yurt dışında bulunan arkadaşlarına ön izin çıkaracağı ve uçak bileti alacağı yönünde yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edildi. Bu yöntemle 10.000 ABD Doları alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen C.N.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Öte yandan, İskele’de gerçekleşen bir başka dolandırıcılık olayında U.E.T. (E-42) adlı şahsın, bir araç sahibine aracı satın aldığına dair sahte beyanda bulunduğu, sahte vekaletname düzenleyerek aracı hurdacıya sattığı ve 10.000 TL temin ettiği saptandı. Ayrıca, aynı şahsın birlikte yaşadığı arkadaşına ait çeşitli eşyaları çaldığı belirlendi. Polis tarafından tespit edilen U.E.T., tutuklandı.

Kasım 2024’te yine İskele’de, M.S. (E-36) ve H.A. (E-40) adlı şahısların yetkili makamdan izinleri olmadan emlakçılık yaptığı ortaya çıktı. Bir apartman dairesinin değerini yüksek göstererek bir kişiyi kandıran zanlıların, bu yöntemle 150.000 Sterlin para temin ettiği tespit edildi. Olayın polis tarafından öğrenilmesi üzerine her iki şahıs da tutuklandı.

Yetkililer, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.