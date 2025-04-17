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Gönyeli ve İskele’de elektrik kesintileri gerçekleşecek

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Gönyeli ve İskele’de elektrik kesintileri gerçekleşecek
Gönyeli ve İskele’de elektrik kesintileri gerçekleşecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  10.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele’de bazı yerlere elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektriği kesik olacak yerler, İskele merkez ve İskele Bahçeler.

Ayrıca 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Gönyeli’de de bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Elektriği kesik olacak yerler, Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezinden  Dünya Otoyu kapsayacak şekilde civar bölgeler olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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