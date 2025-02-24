Gönyeli’de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

23 Şubat 2025 tarihinde, saat 18:00 civarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda sahte para olayı yaşandı. Müşteri olarak büroda bulunan A.Y.A.A. (Erkek, 21), kanunsuz bir şekilde elinde bulundurduğu ve sahte olduğu düşünülen 1 adet 50 ABD Doları banknotunu değişim yapmak amacıyla ibraz ederek tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan detaylı soruşturmada, A.Y.A.A. ile birlikte, meseleyle bağlantılı olduğu belirlenen H.M.A.H. (Erkek, 21) ve A.O.A.F. (Erkek, 25) de tutuklandı. Polis, soruşturmayı sürdürerek olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor