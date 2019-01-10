  • BIST 91.173
  • Altın 225,978
  • Dolar 5,4423
  • Euro 6,2727
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Görev şehidi sendikacılar yarın anılıyor

» »
Görev şehidi sendikacılar yarın anılıyor.
Görev şehidi sendikacılar yarın anılıyor

Görev şehidi sendikacılar yarın anılıyor.

36 yıl önce trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artamel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uzun yıllar çalışma hayatına, çalışanlara ve sendikal harekete yurt içinde ve yurt dışında önemli katkıları olan değerli sendikacı arkadaşlarını 36. Ölüm yıldönümlerinde rahmetle andıklarını söyledi.

Bıçaklı, “Bu kazada yaralı olarak hayatta kalan ve daha sonra vefat edenlere tanrıdan rahmet diler diğer meslektaşlarımıza ise sağlıklı bir yaşam dileriz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek Yayın Kurulu, BRTK ve BTHK ile ortak çalışmalarını sürdürüyor10 Ocak 2019 Perşembe 14:35
  • CTP koordinasyon toplantısı yapıldı10 Ocak 2019 Perşembe 14:30
  • Cine Studio’da Britanya film günleri10 Ocak 2019 Perşembe 14:20
  • Eski Başbakanlardan Küçük'ün tedavisi sürüyor10 Ocak 2019 Perşembe 14:15
  • Denktaş, Res-Bir yönetimi ile bir araya geldi10 Ocak 2019 Perşembe 14:05
  • Londra’da “İşçi Partili Kıbrıslı Türkler” adı altında yeni bir örgüt kuruldu10 Ocak 2019 Perşembe 14:00
  • Rum yönetimi Ercan nedeniyle 45 miyon euro tazminat ödedi10 Ocak 2019 Perşembe 13:57
  • Prof. Yılmaz Uyardı: “Metabolik cerrahi morbit obezler içindir”10 Ocak 2019 Perşembe 13:55
  • Tatar: “Günü geldiğinde tarım reformu yapmak için çalışıyoruz”10 Ocak 2019 Perşembe 13:45
  • Dizdarlı taburcu oldu10 Ocak 2019 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti