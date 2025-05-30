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Görevden alma ve atamalar

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal görevinden alınırken yerine Şerife Beysan atandı.
Görevden alma ve atamalar

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Değişti: Öcal Gitti, Beysan Geldi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyidi görevinde değişiklik yapıldı. Ramadan Öcal bu görevden alınırken, yerine Şerife Beysan atandı.

Atama ve görevden alma işlemleri, Üçlü Kararname kapsamında gerçekleştirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Ramadan Öcal, Çelebi Ilık’ın sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, 23 Nisan 2024 tarihinde göreve getirilmişti.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müdürü görevine ise Lütfü Oflaz getirildi.

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