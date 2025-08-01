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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

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1 Ağustos itibarıyla, Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca bazı kişiler görevden alınırken, bazı atamalar da yapıldı. Atanmış kişilerden bazılarının da görev yerleri değiştirildi.
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

1 Ağustos itibarıyla, Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca bazı kişiler görevden alınırken, bazı atamalar da yapıldı. Atanmış kişilerden bazılarının da görev yerleri değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, 25 Ağustos 2023’te İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı olarak atanan Niyazi Öztürk bu görevinden alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine getirildi.

8 Ağustos 2022’den beri Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanı olarak görev yapan Fadıl Keleş, bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakam mevkiine atandı.

İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü görevini 23 Ocak 2025’ten beri sürdüren Ercan Beşerler bu görevinden alındı.

Beşerler 1 Ağustos itibarıyla İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü oldu.

Yine bu yıl 23 Ocak’ta İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdür mevkiine atanan Serdar Kiracıoğlu’nun da görevi değişti. Bu görevden alınan Kiracoğlu, İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, 23 Eylül 2023’te atandığı bu görevden alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Gizem Alpman'ın da 31 Temmuz 2023’ten beri sürdürdüğü görevi değişti. Alpman’ın yeni görevi Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci oldu.

Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Serap Topal atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü ise Murat Tuna Muştu oldu.

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