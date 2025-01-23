  • BIST 10105.37
  • Altın 3156.198
  • Dolar 35.6506
  • Euro 37.1617
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Görevden alma ve atamalar...İşte isimler...

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bazı kamu görevlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı
Görevden alma ve atamalar...İşte isimler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bazı kamu görevlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan açıklamalara göre, görevden alma ve atama kararları şu şekilde gerçekleşti:

Görevden Alma Kararları:

  1. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ozan Özüyanık, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
  2. Tarım Dairesi Müdürü görevini yürüten Ercan Akberzurumlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
  3. İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürü görevinde bulunan Ergin Erçoğan, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
  4. İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü olarak görev yapan Serdar Kırcıoğlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
  5. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü görevini yürüten Erhan Akar, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.

Atama Kararları:

  1. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına, 23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Ercan Akberzurumlu atandı.
  2. İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 itibarıyla Erkan Baştaş atandı.
  3. İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 itibarıyla Ercan Beşerler atandı.
  4. İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Serdar Kırcıoğlu atandı.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC, Azerbaycan'daki TÜRKPA Sağlık Komisyon Başkanları toplantısında temsil edildi22 Ocak 2025 Çarşamba 15:22
  • Erhürman: Sarayönü’ne hapsolma hali, dört buçuk yılda Kıbrıslı Türklere çok önemli şeyler kaybettirdi22 Ocak 2025 Çarşamba 15:18
  • Ünal Üstel: Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık22 Ocak 2025 Çarşamba 15:17
  • Görevden alma22 Ocak 2025 Çarşamba 15:14
  • Gazimağusa’da kaçak çalıştırılan fırın mühürlendi22 Ocak 2025 Çarşamba 14:46
  • Trafikte 1 haftada 6 kişi hayatını kaybetti22 Ocak 2025 Çarşamba 14:22
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Erhan Arıklı ile görüştü22 Ocak 2025 Çarşamba 14:09
  • Döviz kurlarında güncel durum22 Ocak 2025 Çarşamba 13:56
  • Ünal Üstel: Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık22 Ocak 2025 Çarşamba 13:17
  • Ülkede ikamet izinsiz 28 kişi tutuklandı22 Ocak 2025 Çarşamba 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti