Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de...

Toplam 6 üst düzey isim görevden alınırken, aynı sayıda yeni atama gerçekleştirildi.
Niyazi Öztürk – İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamlığı görevinden alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı.
Fadıl Keleş – Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı oldu.
Ercan Beşerler – İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi.
Serdar Kiracıoğlu – İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü oldu.
Reşat Değirmenci – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinden alınırken, yerine Murat Tuna Muştu atandı.
Gizem Alpman – Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevinden alınarak Dışişleri Bakanlığı Dairesi Müdürü/Temsilcisi olarak atandı.
Murat Tuna Muştu – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak atandı.
Serap Topal – Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı.
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