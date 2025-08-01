  • BIST 10727.93
  • Altın 4307.571
  • Dolar 40.6676
  • Euro 46.4273
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de...

» »
Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında önemli görev değişiklikleri yapıldı.
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de...

Toplam 6 üst düzey isim görevden alınırken, aynı sayıda yeni atama gerçekleştirildi.

Niyazi Öztürk – İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamlığı görevinden alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı.

Fadıl Keleş – Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı oldu.

Ercan Beşerler – İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi.

Serdar Kiracıoğlu – İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü oldu.

Reşat Değirmenci – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinden alınırken, yerine Murat Tuna Muştu atandı.

Gizem Alpman – Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevinden alınarak Dışişleri Bakanlığı Dairesi Müdürü/Temsilcisi olarak atandı.

Murat Tuna Muştu – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak atandı.

Serap Topal – Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2025 yılının ikinci asgari ücreti Resmi Gazete’de01 Ağustos 2025 Cuma 12:04
  • Elektrik tarifelerine zam yok!01 Ağustos 2025 Cuma 12:02
  • Kırmızı bültenle aranan İsrailli, Kıbrıs’ın kuzeyinde sahte pasaportla yakalandı31 Temmuz 2025 Perşembe 20:39
  • Rumların 2’si cezaevine gönderildi, 3’ü askeri mahkemeye sevk edildi31 Temmuz 2025 Perşembe 20:37
  • Yerli sultani üzümde limit üstü, rokada tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı31 Temmuz 2025 Perşembe 20:37
  • Konaklama ve yiyecek giderlerini karşılayan işverenler maaşlardan yüzde 40 kesinti yapabilecek!31 Temmuz 2025 Perşembe 20:36
  • Cevdet Yılmaz Cumartesi günü KKTC'ye geliyor31 Temmuz 2025 Perşembe 20:35
  • İskele'de ani ölüm... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...31 Temmuz 2025 Perşembe 17:51
  • Alkollü bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı!31 Temmuz 2025 Perşembe 17:49
  • Tacan Reynar: “Kısasa kısas adalet değil, siyaseten rehin alınmış hukukun ifşasıdır”31 Temmuz 2025 Perşembe 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti