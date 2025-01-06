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Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı...

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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, görme engelliler için yaya geçişlerinde ve yollarda engelsiz bir ortam oluşturulması çağrısında bulundu.
Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı...

Açıklamada, haftanın amacının görme engellilerin bağımsız hareket edebilmesi için gerekli altyapı ve sinyalizasyonların oluşturulmasına dikkat çekmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili birimlerin iş birliği yaparak şehir içi ve şehirler arası trafik düzenlemelerinin görme engellilere uygun hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca hafta boyunca, görme engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal hayattaki diğer sorunlarının da gündeme getirileceği ifade edildi.

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