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Grand Kartal Otel'de bir skandal daha: 32 yıl önce ikinci el getirilmiş

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Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e bir ihmal zinciri daha ortaya çıktı. Otele ait pistlerdeki teleski ve telesiyejlerin 32 yıllık eski ve bakımsız olduğu ileri sürüldü.
Grand Kartal Otel'de bir skandal daha: 32 yıl önce ikinci el getirilmiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

SIK SIK ARIZALANIYORDU

Otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın çok eski ve bakımsız olduğu, bu yüzden sık sık arıza yaptığı belirtildi.

Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı.

Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı.

"AVUSTURYA'DAN 32 YIL ÖNCE SÖKÜLÜP GETİRİLDİ"

İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasını hatırlatıp Kartalkaya'da yanan otele ait kayak pistlerindeki teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın ise çok eski olduğunu öne sürdü.

"Antalya'da 8 yıl önce yapılmış tesis çöktü. Burada benzer mekanik tesisler var. Mekanik tesislerle insanlar havadan yukarıya taşınıyor, kayak yapıyorlar." ifadelerini kullanan eğitmen, "Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı." diye konuştu.

32 yıl önce en sonuncusunun yapıldığını sözlerine ekleyen eğitmen, o mekanik tesisin de Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis olduğunu iddia etti.

Eğitmen, "32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez deiĞştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı." diye konuştu.

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