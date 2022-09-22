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Grevlerine devam eden kamuda örgütlü sendikalar, bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

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“2011 sonrasında işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve takvimlendirmenin yapılmadığı gerekçesiyle kamuda örgütlü 12 sendika Meclis ve Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapıyor.
Grevlerine devam eden kamuda örgütlü sendikalar, bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Sendikalar Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 47/2010 sayılı yasadan kamuya giren personel ve emekçilerin karşı karşıya kaldığı durumla ilgili olarak Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Başbakanlıkta görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

Çalışma Bakanlığında yapılan son toplantıda uzlaşı sağlandığını ve bunun basın ile paylaşıldığını belirten Serdaroğlu, Başbakan’ın teknik çalışma için bir gün müsaade istediğini, ertesi gün de mutabakata varılan konuların sendikalar tarafından basın ile paylaşıldığını belirtti…

Serdaroğlu, ancak Başbakan’ın katıldığı bir programda tüm bunları inkar ettiğini ve “Çalışma Bakanlığının yaptığı açıklamalar beni bağlamaz” yönünde açıklama yaptığını belirterek, eleştirdi… Başbakan ve bakanları birlikte açıklama yapmaya çağıran Serdaroğlu, sendikaların mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise istihdamların devam ettiğini savunarak, Turizm Bakanlığına yapılan 7 yeni istihdamı eleştirdi. Açıklamanın ardından sendika başkanları Maliye Bakanlığı önünde siyah çelenk bıraktı.

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