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Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdıGucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdı

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İtalyan-Fransız moda devi Gucci, sosyal medyadaki tepkilerin ardından ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırdı ve bir özür mesajı yayınladı.
Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdıGucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdı

Gucci'nin tartışmalara neden olan tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve sadece dudak kısmı açık olan kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı.

 

Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Zira, bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor.

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​Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi ve 890 dolara satılan kazağın hem internet sayfasından hem de mağazalardan kaldırıldığı belirtildi.

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​Gucci, ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanan ilk lüks moda markası değil.

Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.

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​​Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.

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Dolce & Gabbana da bir Çinli modelin çubuklarla pizza ve makarna yediği reklam afişleri nedeniyle eleştirilmişti.

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